Ilfattoquotidiano.it - Aborto, M5s protesta in Aula: “Le politiche restrittive del governo non tutelano né la salute né la possibilità di scelta”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Movimento 5 stelle ha chiesto una informativa alla Camera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’applicazione della normativa sull’, in Europa e in Italia. “Siamo preoccupati non solo per quanto sta accadendo in Europa ma anche in Italia dovenonle donne e il loro diritto di“, ha affermato Gilda Sportiello. I deputati pentastellati hanno quindi indossato magliette nere con su scritto in caratteri rosa ‘My voice my choice’, campagna con cui si invita l’Ue a fare quanto in suo potere per rendere l’sicuro, accessibile e legale per tutte le sue cittadine. L'articolo, M5sin: “Ledelnonné lané ladi” proviene da Il Fatto Quotidiano.