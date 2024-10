A Milano tornano (ancora) pioggia e maltempo: ecco cosa succederà (Di martedì 22 ottobre 2024) ancora qualche ora di tregua, poi a Milano torneranno maltempo e pioggia. Tanta pioggia, è quello che succederà secondo i meteorologi di 3Bmeteo. Stando alle attuali previsioni non è escluso che le precipitazioni potrebbero proseguire fino al fine settimana. “Il vortice di bassa pressione che ha Milanotoday.it - A Milano tornano (ancora) pioggia e maltempo: ecco cosa succederà Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)qualche ora di tregua, poi atorneranno. Tanta, è quello chesecondo i meteorologi di 3Bmeteo. Stando alle attuali previsioni non è escluso che le precipitazioni potrebbero proseguire fino al fine settimana. “Il vortice di bassa pressione che ha

