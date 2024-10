Sbircialanotizia.it - 27 persone in una casa, inaugurato a Milano il primo appartamento di “Cohabs”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Aè statoildi “”, una società specializzata in co-living che offre case arredate con camere private e spazi comuni pensate per condividere gli spazi e approcciare diversamente la condivisione degli spazi e del tempo. Situato in un palazzo Liberty ristrutturato, in via Caltanissetta 5, il nuovo spazio di