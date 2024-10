Zeman trasferito da Pescara a Roma per la riabilitazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Mister Zeman è stabie, domani andrà a Roma per la riabilitazione", Le ultimissime sulle condizioni del tecnico boemo, 77 anni compiuti, arrivano direttamente dal dottor Stefano Guarracini, il primario di Cardiologia della Casa di Cura Pierangeli dove Zeman è ricoverato da martedì scorso in Europa.today.it - Zeman trasferito da Pescara a Roma per la riabilitazione Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Misterè stabie, domani andrà aper la", Le ultimissime sulle condizioni del tecnico boemo, 77 anni compiuti, arrivano direttamente dal dottor Stefano Guarracini, il primario di Cardiologia della Casa di Cura Pierangeli doveè ricoverato da martedì scorso in

Zeman - nuovo ricovero in ospedale per l’ex allenatore della Roma. Le sue condizioni - Oggi un nuovo ricovero per l’ex tecnico della Roma. Zeman è nuovamente ricoverato in ospedale a Pescara. Ecco le condizioni dell’ex allenatore della Roma. Le motivazioni, come spiegato dal Corriere dello Sport, […]. La situazione Zeman sta affrontando una situazione abbastanza delicata: il 22 febbraio ha lasciato la panchina del Pescara per sottoporsi all’ennesimo intervento chirurgico. (Calcionews24.com)