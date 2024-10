Inter-news.it - Young Boys-Inter, tante conferme per gli elvetici. La probabile formazione

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In vista della sfida tra, il club elvetico va a caccia del primo punto in Champions League. Per glisia in difesa che in attacco per quanto riguarda gli undici titolari. ATTENZIONE – In vista della partita di mercoledì sera a Berna, in casasi ragiona a come fermare i nerazzurri dopo il trittico positivo che gli uomini di Simone Inzaghi hanno avuto in Serie A. Gli svizzeri sono a caccia del primo punto in Champions League dopo le sconfitte contro Aston Villa e Barcellona. Il tecnico Joel Magnin sta valutando di confermare lavista contro il Lucerna che ha portato i gialloneri alla vittoria per 2-1. In porta spazio a von Ballmoos, in difesa invece spazio ad Athekame sulla destra, poi Camara e Benito a guidare la doppietta difensiva. Sulla sinistra invece Hadjam potrebbe avere la meglio su Contè.