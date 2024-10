Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 3. giornata di A1: Antropova inarrestabile! Perinelli più forte dei fischi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) LE3ªDI SERIE A1 ELENA. I momenti difficili arrivano per tutti e l’importante è trovare le forze per superarli. A Pinerolo la schiacciatrice di casa viene beccata dal pubblico locale al rientro in campo e lei risponde mettendo a terra il punto decisivo a suggello di una prestazione dove daare non c’è moltissimo: 14 punti, il 45% in attacco e il 33% migliorabile in ricezione. Per lei solo applausi! FEDERICA SQUARCINI: Regge il confronto con la campionessa olimpica Anna Danesi e chiude la sua prova con 16 punti all’attivo, il 73% in attacco, un ace e quattro muri. La vittoria di Novara porta anche la sua firma. ANNA DANESI: Non basta la sua prestazione monstre a regalare la quarta vittoria a Milano. Per lei 20 punti, con il 52% in attacco ma soprattutto ben 7 muri ad alimentare la fama di best blocker del mondo.