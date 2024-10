Ilpescara.it - VIDEO | Si sblocca il cantiere della scuola Michetti, il Pd chiede celerità e denuncia: "La Don Bosco dimenticata"

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Dopo tanti annunci fatti dall’amministrazione Masci per la risoluzione del contratto che doveva effettuare i lavori nella, il 17 ottobre è arrivata la determina di risoluzione in danno nei confrontistessa. Unainagibile dal 2018 e per la quale i fondi erano stati