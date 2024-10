Pianetamilan.it - VIDEO – Milan-Bruges, allenamento di rifinitura: torello a Milanello

Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È in corso l'diello per i rossoneri di Paulo Fonseca in vista didi Champions League. IlÈ in corso l'di, nel centro sportivo diello, per i rossoneri di Paulo Fonseca in vista di, terza partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Neldel nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, un momento delper i calciatori del Diavolo