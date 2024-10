VIDEO | La battaglia in difesa dei cervi non si ferma: a Pescara la grande manifestazione animalista (Di lunedì 21 ottobre 2024) Associazioni, partiti e cittadini in piazza il 2 novembre per chiedere ancora una volta il ritiro della delibera regionale che autorizza la “caccia al cervo” attualmente ferma davanti al consiglio di Stato che il 7 novembre si esprimerà sul se confermare o meno la richiesta di sospensiva accolta Ilpescara.it - VIDEO | La battaglia in difesa dei cervi non si ferma: a Pescara la grande manifestazione animalista Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Associazioni, partiti e cittadini in piazza il 2 novembre per chiedere ancora una volta il ritiro della delibera regionale che autorizza la “caccia al cervo” attualmentedavanti al consiglio di Stato che il 7 novembre si esprimerà sul se conre o meno la richiesta di sospensiva accolta

