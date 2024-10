Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 10:30 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viabilità DEL 21 OTTOBRE 2024 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTO IN CARREGGIATA ESTERNA L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SELVA CANDIDA CIRCOLazioNE ORA SCORREVOLE. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO LE CODE TRA CASSIA E FLAMINIA E TRA GLI SVINCOLI DI CASILINA ED APPIA PASSIAMO ALLE AUTOSTRADE. SEGNALIAMO LA PRESENZA DI DUE SINISTRI IN A1: IL PRIMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD HA COINVOLTO TRE AUTO CON CODE DA TORRENOVA AL BIVIO PER IL RACCORDO MENTRE IL SECONDO È TRA DUE VETTURECON CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD ED IL NODO A24 Roma TERAMO. AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLAMENTE SU DUE CORSIE SUL TRATTO URBANO DELL A24 Roma TERAMO RISOLTO IL SINISTRO TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 10:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)DEL 21 OTTOBREORE 10.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTO IN CARREGGIATA ESTERNA L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SELVA CANDIDA CIRCONE ORA SCORREVOLE. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO LE CODE TRA CASSIA E FLAMINIA E TRA GLI SVINCOLI DI CASILINA ED APPIA PASSIAMO ALLE AUTOSTRADE. SEGNALIAMO LA PRESENZA DI DUE SINISTRI IN A1: IL PRIMO SULLA DIRAMAZIONESUD HA COINVOLTO TRE AUTO CON CODE DA TORRENOVA AL BIVIO PER IL RACCORDO MENTRE IL SECONDO È TRA DUE VETTURECON CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD ED IL NODO A24TERAMO. AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLAMENTE SU DUE CORSIE SUL TRATTO URBANO DELL A24TERAMO RISOLTO IL SINISTRO TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO.

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 09 : 45 - 35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DI SELVA CANDIDA CON CODE A PARTIRE DA TRIONFALE MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E FLAMINIA E TRA GLI SVINCOLI DI CASILINA ED APPIA PASSIAMO ALLE AUTOSTRADE DISAGI SUL TRATTO URBANO ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 09 : 15 - VIABILITÀ DEL 21 OTTOBRE 2024 ORE 08. INFINE, CODE ANCHE DALLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA VERSO VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 08 : 45 - CODE IN AUMENTO TRA LE RUGHE E SANTA CORNELIA VERSO LA CAPITALE CHIUDIAMO CON IL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E FALMAINIA E TRA GLI SVINCOLI DI CASILINA ED APPIA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO DA BOCCEA ALLO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE. 35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE ... (Romadailynews.it)