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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 08:15 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viabilità DEL 21 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE CON I CONSUETI AGGIORNAMENTI SULLA VIABILITA’. SULL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLEFERRO ED IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE SI STA IN CODA PER UN CHILOMETRO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE PIU’ A NORD RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO PER IL RACCORDO TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 Roma TERAMO.
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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 19 : 30 - 19. 20 PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA TRA LA BARRIERA ROMA SUD ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL GRANDE RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 19 : 00 - 20 PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA EWD ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI DIREZIONE ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

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