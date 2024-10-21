Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 07:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 19 : 30 - 20 PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA TRA LA BARRIERA ROMA SUD ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL GRANDE RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 19 : 00 - 18. 20 PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA EWD ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI DIREZIONE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 18 : 30 - 20 PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA EWD ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI DIREZIONE ... (Romadailynews.it)
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