Verona-Monza programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024 2025

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Verona-Monza, match valido per l'ottava giornata di Serie A 2024/2025. Al Bentegodi con tre vittorie e quattro ko di sicuro i padroni di casa non si può dire abbiano mezze misure, ma il ruolino può essere considerato soddisfacente per l'obiettivo salvezza. Viceversa, i brianzoli sono l'unica formazione che fin qui non ha ancora vinto, ma ha ottenuto pareggi di peso con le big e ha dimostrato di saper stare bene in campo. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 21 ottobre. I telecronisti DI Verona-Monza Verona-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Valon Behrami e su Sky Sport con la telecronaca di Dario Massara e Massimo Gobbi.

Verona-Monza (lunedì 21 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - Il Verona a cavallo della sosta prova a sfruttare le due gare casalinghe offerte dal calendario per allontanarsi dalla zona rossa della classifica contro avversarie dirette per la salvezza. Gli uomini di Zanetti ci sono già riusciti nel 2-1 contro il Venezia in rimonta, interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive e contro il Monza […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Monza : Maldini out - non ci sarà a Verona. Il motivo e le condizioni - Al termine della rifinitura della vigilia, Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha convocato 24 calciatori per la trasferta contro il Verona,... (Calciomercato.com)

Pronostico Verona-Monza : Analisi - Quote e Scommesse (21 Ottobre 2024) - Attacco sterile: Il Monza ha mostrato una grande difficoltà in fase realizzativa, segnando solo 5 reti in 7 partite, uno dei peggiori attacchi della Serie A. Rendimento casalingo: In casa, il Verona ha un bilancio misto con 2 vittorie e 2 sconfitte in 4 partite, dimostrando un andamento altalenante. (Pronosticipremium.com)