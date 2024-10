Quotidiano.net - Urso, 'Oggi convoco tavolo con Stellantis'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "È mia intenzione convocareilspecifico che abbiamo istituito con, cosicché si possa entrare nel vivo delle richieste che il Sistema Italia nella sua unanimità ha fatto a questa azienda multinazionale" ha dichiarato il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo, a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Milano. "Mi riferisco alle mozioni parlamentari approvate con nostro consenso dall'aula di Montecitorio, così come allo sciopero che i sindacati insieme hanno realizzato venerdì scorso. Da tutti giunge unanime la richiesta adi investire nel nostro Paese per dare orgoglio al Made in Italy dell'auto e noi sappiamo che si può fare. La risposta deve venire da loro, perché un'azienda multinazionale può e deve contribuire allo sviluppo e al mantenimento della filiera dell'auto nel nostro Paese".