Frosinonetoday.it - Università Agraria, per la prima volta approvato dalla maggioranza Salvitti il bilancio nel solco della trasparenza

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell'ultimo consiglio dell'Universitariadi Valmontone si è decretato un momento cruciale per l'ente che gestisce oltre 600 ettari di terrene pubblici. In pratica laguidata dal presidenteha dato il via libera al progetto did’esercizio 2023 nel rispetto