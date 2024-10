Metropolitanmagazine.it - Una rivoluzione da sdraiati: il (non) movimento del tangping

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un’intera generazione rallenta il passo, si ritira in campagna o sui monti e pensa di far partire unada. Ilsi chiama, è nato nel 2021 ed è tutto interno alla società cinese, prostrata dalla pandemia e dalla segregazione totale imposta dal governo come sacrificio necessario per la sicurezza collettiva. Ma ha radici nella stessa cultura del lavoro del paese, che esige competitività spietata, sottomissione assoluta alla gerarchia e ritmi massacranti. La nascita e le caratteristiche delphoto credits: teepublic.com i giovani che aderiscono alrifiutano del tutto le aspettative della loro società: comprare una casa, sposarsi, avere figli. Sono obiettivi irrealistici per una società dove il mercato immobiliare è stagnante e dove il governo cambia idea ogni dieci anni sul numero dei figli consentito a una famiglia perbene.