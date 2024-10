Un blazer per sentirsi all’altezza di ogni occasione: il capo must di Lady D (Di lunedì 21 ottobre 2024) Life&People.it Ci sono capi la cui origine si è persa nel tempo. Uno di questi è il blazer, il quale pare fosse particolarmente apprezzato la Lady Diana. E, dopo averlo visto indosso ad una principessa innumerevoli volte chi immaginerebbe che le origini di questa iconica giacca risalgono al mondo della nautica? Nato nel XIX secolo come capo sportivo maschile, il blazer si è evoluto fino a diventare un must del guardaroba anche femminile. A darci notizie circa la sua origine è il termine stesso “blazer” che deriva dal nome della nave “HMS blazer”, i cui membri dell’equipaggio indossavano giacche blu navy a doppio petto con bottoni dorati. Oggi, è sinonimo di eleganza informale e versatilità: con la sua struttura definita, le spalle imbottite e il taglio sartoriale, conferisce immediatamente un’aria di classe a qualsiasi outfit, che sia casual o formale. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Life&People.it Ci sono capi la cui origine si è persa nel tempo. Uno di questi è il, il quale pare fosse particolarmente apprezzato laDiana. E, dopo averlo visto indosso ad una principessa innumerevoli volte chi immaginerebbe che le origini di questa iconica giacca risalgono al mondo della nautica? Nato nel XIX secolo comesportivo maschile, ilsi è evoluto fino a diventare undel guardaroba anche femminile. A darci notizie circa la sua origine è il termine stesso “” che deriva dal nome della nave “HMS”, i cui membri dell’equipaggio indossavano giacche blu navy a doppio petto con bottoni dorati. Oggi, è sinonimo di eleganza informale e versatilità: con la sua struttura definita, le spalle imbottite e il taglio sartoriale, conferisce immediatamente un’aria di classe a qualsiasi outfit, che sia casual o formale.

