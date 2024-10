Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 21-10-2024 ore 14:10

(Di lunedì 21 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono record a ribasso per le nascite in Italia nel 2023 scendono a 370 9890 13.