Ue, 'flessibilità fondi di coesione contro eventi estremi' (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Commissione europea ha proposto una modifica a tre regolamenti della politica di coesione per garantire ai Paesi membri e alle regioni colpite da maltempo e disastri naturali un accesso più rapido ai fondi Ue per la ricostruzione e gli aiuti immediati. Se la proposta avrà l'approvazione dei 27 e dal Parlamento Ue, i governi potranno disporre di più flessibilità per utilizzare parte dei fondi Ue (Fesr, Fc, Fse+, Feasr) per riparare le infrastrutture e sostenere imprese e agricoltori. L'Ue prevede in particolare un aumento dell'anticipo agli Stati, maggiore copertura e un accesso più rapido alle risorse. Quotidiano.net - Ue, 'flessibilità fondi di coesione contro eventi estremi' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Commissione europea ha proposto una modifica a tre regolamenti della politica diper garantire ai Paesi membri e alle regioni colpite da maltempo e disastri naturali un accesso più rapido aiUe per la ricostruzione e gli aiuti immediati. Se la proposta avrà l'approvazione dei 27 e dal Parlamento Ue, i governi potranno disporre di piùper utilizzare parte deiUe (Fesr, Fc, Fse+, Feasr) per riparare le infrastrutture e sostenere imprese e agricoltori. L'Ue prevede in particolare un aumento dell'anticipo agli Stati, maggiore copertura e un accesso più rapido alle risorse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fondi di sviluppo e coesione : oltre 100 milioni per 805 comuni piemontesi - Lunedì 14 ottobre a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, l'assessore regionale ai Fondi di sviluppo e coesione Gian Luca Vignale ha presentato la programmazione integrata regionale per lo sviluppo e la coesione del Piemonte alla prima commissione titolare in materia di programmazione... (Novaratoday.it)

Svincolo di Giampilieri connesso al Ponte - dai Fondi Sviluppo e Coesione l'occasione giusta - La commissione Ponte tiene accesi i riflettori sull'eventuale progetto che rivoluzionerebbe la viabilità nella zona sud della città. . Nel pomeriggio una nuova audizione dei deputati Ars che, in continuità con gli. . . Dai Fondi Sviluppo e Coesione l'occasione per realizzare lo svincolo di Giampilieri. (Messinatoday.it)

La Svimez : Fondi europei per la coesione - la programmazione così non va. Applicare il metodo Pnrr - Così l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno nell’ultima pubblicazione de “I Quaderni Svimez” curata da Luca Bianchi e Ferdinando Ferrara. ”L’attuale programmazione dei fondi europei per la coesione ha portato a risultati insoddisfacenti. L'articolo La Svimez: Fondi europei per la coesione, la programmazione così non va. (Ildenaro.it)