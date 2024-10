Metropolitanmagazine.it - Tutti i cambiamenti nel consiglio di amministrazione Disney del presente e del futuro

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildidella WaltCo. ha nominato James Gorman, che sta guidando il comitato per identificare un successore del CEO Bob Iger, come presidente, a partire dal 2 gennaio 2025. Sotto la guida di Gorman, laha affermato che ora prevede di annunciare un nuovo CEO all’inizio del 2026. Gorman succederà a Mark Parker, presidente esecutivo di Nike, che contemporaneamente lascerà ildidiil 2 gennaio dopo nove anni. James Gorman è presidente esecutivo di Morgan Stanley e, come annunciato in precedenza, lascerà tale incarico il 31 dicembre 2024. Gorman è attualmente presidente del comitato di pianificazione della successione deldidella, che sta lavorando “per identificare e preparare il prossimo amministratore delegato della WaltCompany“, ha affermato la Mouse House in una nota.