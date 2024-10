Tumori, epidemiologo Berrino: "Preferire alimenti in contenitori di vetro" (Di lunedì 21 ottobre 2024) 'Plastificanti causano sterilità ragazzi, mai riscaldare cibi in box di policarbonato e non bere dalle lattine' Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "Siamo circondati da una quantità di veleni che vengono da tante fonti, soprattutto dall'agricoltura. Molti diserbanti e pesticidi sono cancerogen Ilgiornaleditalia.it - Tumori, epidemiologo Berrino: "Preferire alimenti in contenitori di vetro" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 'Plastificanti causano sterilità ragazzi, mai riscaldare cibi in box di policarbonato e non bere dalle lattine' Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "Siamo circondati da una quantità di veleni che vengono da tante fonti, soprattutto dall'agricoltura. Molti diserbanti e pesticidi sono cancerogen

