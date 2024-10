Ilgiornale.it - Tumore al seno, prevenzione, diagnosi precoce e nuovi macchinari: come cambiano le cure

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ia disposizione oggi riescono a diagnosticare forme tumorali quando sono ancora in stadio precocissimo: così si possono trattare in maniera meno invasiva e può non esserci necessità di chemioterapia