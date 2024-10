Lanazione.it - “Tre fotografi, tre generazioni, tre storie in bianco e nero”: a Sansepolcro

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – “Tre, tre, trein”: si è svolto sabato 19 ottobre il vernissage alle 18 aArt Gallery di via XX Settembre 15 della prima mostraca, che propone una selezione di opere di tre artistibiturgensi: Felix Chimenti, Derno Ricci e Carlo Landini. Felix Chimenti nasce a, dove ha sempre vissuto, ereditando la passione per laa dal padre Attilio (detto Bubo), che lo porterà a fotografare, per tutta la vita, gli accadimenti, le vicissitudini, la storia di quanto avvenuto nella sua: un punto di riferimento per la storia della città. Il suo lavoro costituisce un vero e proprio spaccato sociale della città di Piero della Francesca. Il singolare formato quadrato delle sue foto è una sua peculiare caratteristica. Derno Ricci nasce anel 1949.