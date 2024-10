Forlitoday.it - Travolto in via Bertini sotto la pioggia mentre era col monopattino: lesioni fatali, l'uomo è morto al Bufalini

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Non c'è l'ha fatta il conducente delinvestito giovedì sera lungo via. Troppo grave il trauma cranico che ha riportato nell'incidente e per il quale era stato trasportato con il codice di massima gravità al Trauma Center dell’ospedale “Maurizio” di Cesena. Il fatto