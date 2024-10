Traffico Roma del 21-10-2024 ore 16:30 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità code per incidente in via Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo anulare via di Malafede sul raccordo anulare per Traffico Ci rallenta atlanti tra la Roma Fiumicino e La Romanina mentre su via del Foro Italico per una riduzione di carreggiata abbiamo Codai tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria in centro per un evento istituzionale oggi e domani divieti di sosta e possibili chiusure in zona Quirinale passiamo ai lavori previsti per questa notte in via Ostiense sarà chiusa dalle 22 di questa sera tra via delle Sette Chiese e il sottopasso di viale Guglielmo Marconi fino alle 6 di domani mattina per quanto riguarda il trasporto pubblico proseguono i lavori di rinnovo dei Binari in alcuni tratti della rete dei tram e quindi fino al 3 novembre tu linee sono sostituite da ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità code per incidente in via Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo anulare via di Malafede sul raccordo anulare perCi rallenta atlanti tra laFiumicino e Lanina mentre su via del Foro Italico per una riduzione di carreggiata abbiamo Codai tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria in centro per un evento istituzionale oggi e domani divieti di sosta e possibili chiusure in zona Quirinale passiamo ai lavori previsti per questa notte in via Ostiense sarà chiusa dalle 22 di questa sera tra via delle Sette Chiese e il sottopasso di viale Guglielmo Marconi fino alle 6 di domani mattina per quanto riguarda il trasporto pubblico proseguono i lavori di rinnovo dei Binari in alcuni tratti della rete dei tram e quindi fino al 3 novembre tu linee sono sostituite da ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 15 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071107 30 74731 scolastica e 788 la novità permetterà uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina da oggi a Torrevecchia lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa al traffico via di Torrevecchia ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 14 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071107 30 74731 scolastica e 788 la novità permetterà uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina da oggi a Torrevecchia lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa al traffico via di Torrevecchia ... (Romadailynews.it)

Incidente stradale su via Flaminia a Roma : auto ribaltata e traffico deviato - Le condizioni del traffico sono state monitorate diligentemente nel corso delle operazioni di rimozione dell’auto e dei rilievi. Eventualmente, saranno presi in considerazione anche eventuali testimoni oculari, per raccogliere ulteriori dettagli e testimonianze che possano chiarire ulteriormente l’accaduto. (Gaeta.it)