Traffico Roma del 21-10-2024 ore 11:30 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071 0730704 731 scolastica e 788 l’anno vi permette uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina a Torrevecchia per lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa tra via di Torrevecchia & via Pietro Maffi deviate le linee 46 e 49 in Viale Trastevere cantiere notturno sino al 20 novembre tra le 22 e le 5 con modifiche di viabilità per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione divieto di transito su entrambe le carreggiate laterali nel tratto Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli nel quartiere Appio Tuscolano oggi lavori in via Adria a cura del VII Municipio la riqualificazione dei marciapiedi e la potatura di alberi la strada chiude al Traffico il capolinea ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2024 ore 11:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071 0730704 731 scolastica e 788 l’anno vi permette uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina a Torrevecchia per lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa tra via di Torrevecchia & via Pietro Maffi deviate le linee 46 e 49 in Viale Trastevere cantiere notturno sino al 20 novembre tra le 22 e le 5 con modifiche di viabilità per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione divieto di transito su entrambe le carreggiate laterali nel tratto Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli nel quartiere Appio Tuscolano oggi lavori in via Adria a cura del VII Municipio la riqualificazione dei marciapiedi e la potatura di alberi la strada chiude alil capolinea ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 10 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071 0730704 731 scolastica e 788 l’anno vi permette uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina a Torrevecchia per lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa tra via di Torrevecchia & via Pietro ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 10 : 00 - Luceverde Roma me trovati dalla redazione auto in fila sul Raccordo per traffico intenso tra Bufalotta Tiburtina di seguito tra Casilina e via del Mare in carreggiata interna e tra Aurelia e puntini e proseguendo Prenestina e Nomentana su quella esterna incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per un incidente tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione raccordo anulare traffico ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 09 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione dei rallentamenti e code nelle ore più trafficate a Monteverde sino al prossimo 28 ottobre transito su carreggiata ridotta in via di Donna Olimpia tra via ... (Romadailynews.it)