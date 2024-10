Tra concorsi e percorsi abilitanti, a che punto siamo? Tutte le info utili. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 21 ottobre alle 14:30 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra concorsi e percorsi abilitanti, a che punto siamo? È il titolo della puntata di QUESTION TIME dedicata al reclutamento. Ci occuperemo, come di consueto, di fare il punto della situazione e di rispondere alle vostre domande in diretta. L'articolo Tra concorsi e percorsi abilitanti, a che punto siamo? Tutte le info utili. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 21 ottobre alle 14:30 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra, a che? È il titolo della puntata didedicata al reclutamento. Ci occuperemo, come di consueto, di fare ildella situazione e di risponderevostre domande in diretta. L'articolo Tra, a chelecon2114:30 .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorsi - percorsi abilitanti e supplenze : a che punto siamo? LE RISPOSTE AI QUESITI - Oggi risponde ai quesiti dei nostri lettori Chiara Cozzetto sindacalista Anief. . L'articolo Concorsi, percorsi abilitanti e supplenze: a che punto siamo? LE RISPOSTE AI QUESITI sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Assunzioni da Concorso PNRR ancora in corso, con tante polemiche legate all'assunzione sul posto assegnato da graduatorie di istituto con formula "fino ad avente ... (Orizzontescuola.it)

DIRETTA | Concorsi - percorsi abilitanti e supplenze : a che punto siamo? QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) [VIDEO]O - L’attenzione, però, è rivolto anche al nuovo concorso PNRR 2 in rampa di lancio (bando atteso tra ottobre e novembre) e anche per i nuovi percorsi abilitanti. . Si stanno completando le operazioni per gli incarichi a tempo determinato. Qual è il punto della situazione? Cosa manca per l’avvio delle procedure? L'articolo DIRETTA | Concorsi, percorsi abilitanti e supplenze: a che punto siamo? ... (Orizzontescuola.it)

Concorsi - percorsi abilitanti e supplenze : a che punto siamo? QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Giovedì 26 settembre alle 15 : 00 - . L’attenzione, però, è rivolto anche al nuovo concorso PNRR 2 in rampa di lancio (bando atteso tra ottobre e novembre) e anche per i nuovi percorsi abilitanti. Si stanno completando le operazioni per gli incarichi a tempo determinato. Qual è il punto della situazione? Cosa manca per l’avvio delle procedure? L'articolo Concorsi, percorsi abilitanti e supplenze: a che punto siamo? QUESTION TIME ... (Orizzontescuola.it)