Tennistavolo Valdarno Luci e ombre nel week end

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Una vittoria e una sconfitta in trasferta per ilnella seconda giornata di campionato giocata ieri, domenica 20 ottobre. La squadra di C2 ha vinto nettamente per 5-1 a Sesto Fiorentino con due punti a testa per Francesco Martinino e Francesco Bagnolesi ed un punto per William Deventi. Con questa vittoria la squadra valdarnese mantiene il primo posto in classifica insieme al CIATT Firenze e alFirenze. Nelend cconfitta invece per la formazione di D2 delche ha perso contro il CIATT Firenze "B" per 6-1 con l'unico punto conquistato da Antonio Fabbrini ed una posizione in classifica che la vede al secondo posto insieme al CIATT Firenze “C".