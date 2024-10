Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Basilea. Arnaldi esce di scena al primo turno

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il sanremese, n.37 del ranking mondiale, si è arreso in tre set al belga Goffin(SVIZZERA) - Esordio con sconfitta per Matteo, l'unico azzurro al via nel tabellone principale degli "Swiss Indoors",ATP 500 dotato di un montepremi di 2.385.100 euro che si sta disputando sul vel