Tabellone Atp Basilea 2024: risultati e accoppiamenti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Tabellone del torneo Atp 500 di Basilea 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Svizzera. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito dal norvegese Casper Ruud, anche lui in lotta per la qualificazione alle Atp Finals. Al via tanti altri giocatori di spicco, da Tsitsipas a Rune, passando per Shelton e Auger-Aliassime e anche due ex campioni Slam come Wawrinka e Cilic. L’unico italiano presente è invece Matteo Arnaldi. Di seguito il Tabellone completo. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Basilea 2024 PRIMO TURNO (1) Rublev vs Borges (PR) Cilic vs Tabilo Mannarino vs (WC) Wawrinka Etcheverry vs (6) Shelton (3) Tsitsipas vs Cerundolo (Q) van de Zandschulp vs Bublik Martinez vs Lehecka (7) Fils b. (Q) Altmaier 7-6(5) 6-3 (5) Humbert b. (Q) Kym 6-4 6-7(5) 7-5 (LL) Goffin b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildel torneo Atp 500 di: eccodi questo appuntamento di fine stagione in Svizzera. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito dal norvegese Casper Ruud, anche lui in lotta per la qualificazione alle Atp Finals. Al via tanti altri giocatori di spicco, da Tsitsipas a Rune, passando per Shelton e Auger-Aliassime e anche due ex campioni Slam come Wawrinka e Cilic. L’unico italiano presente è invece Matteo Arnaldi. Di seguito ilcompleto. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPPRIMO TURNO (1) Rublev vs Borges (PR) Cilic vs Tabilo Mannarino vs (WC) Wawrinka Etcheverry vs (6) Shelton (3) Tsitsipas vs Cerundolo (Q) van de Zandschulp vs Bublik Martinez vs Lehecka (7) Fils b. (Q) Altmaier 7-6(5) 6-3 (5) Humbert b. (Q) Kym 6-4 6-7(5) 7-5 (LL) Goffin b.

Tabellone ATP Basilea 2024 : Matteo Arnaldi dalle parti di Humbert e Rune - strade complesse per Rublev e Ruud - Un solo italiano è in tabellone, qualificazioni e Fabio Fognini permettendo. Al via da numero 1 del seeding Andrey Rublev. Il massimo rimane legato alla semifinale conquistata nel 1994 da Cristiano Caratti (con scalpo di Michael Stich). Si tratta di Matteo Arnaldi, che se la gioca con lo spagnolo Roberto Carballes Baena al fine di sfidare il francese Ugo Humbert in una zona di tabellone che ... (Oasport.it)

