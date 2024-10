Superbonus grillino, al 30 settembre gli oneri per lo Stato schizzano a 123 miliardi. Anche 8 castelli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Superbonus 110% di fabbricazione grillina ‘grazie’ al governo Conte pesa sempre di più sulle casse dello Stato. Al 30 settembre 2024 le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono ancora leggermente cresciute, superando quota 123 miliardi di euro di oneri per lo Stato. Per l’esattezza ammontando a 123,016 miliardi. La fotografia preoccupante emerge dai dati Enea che annovera tra i beneficiari del provvedimento Anche 8 castelli. Nel dettaglio per il Superbonus sono stati avviati 496.155 cantieri al 30 settembre 2024 per un totale degli investimenti ammessi a detrazione di oltre 116,3 miliardi. E un totale di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione di oltre 112,48 miliardi, pari al 96,7% dei lavori realizzati. È quanto risulta dal contatore di Enea sul Superbonus 110%. Secoloditalia.it - Superbonus grillino, al 30 settembre gli oneri per lo Stato schizzano a 123 miliardi. Anche 8 castelli Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il110% di fabbricazione grillina ‘grazie’ al governo Conte pesa sempre di più sulle casse dello. Al 302024 le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono ancora leggermente cresciute, superando quota 123di euro diper lo. Per l’esattezza ammontando a 123,016. La fotografia preoccupante emerge dai dati Enea che annovera tra i beneficiari del provvedimento. Nel dettaglio per ilsono stati avviati 496.155 cantieri al 302024 per un totale degli investimenti ammessi a detrazione di oltre 116,3. E un totale di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione di oltre 112,48, pari al 96,7% dei lavori realizzati. È quanto risulta dal contatore di Enea sul110%.

