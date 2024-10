Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Ornella Vanoni da anni aspetta che Marracash scriva una canzone con lei: ”Mi dice vedrai” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la Notizia Valerio Staffelli consegna il primo Tapiro d’Oro a Ornella Vanoni, da due anni in attesa che Marracash scriva una canzone con lei. Striscia la Notizia, primo Tapiro a Ornella Vanoni Ufficio Stampa Striscia la Notizia Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il primo Tapiro d’Oro a Ornella Vanoni, da due anni in attesa che Marracash scriva una canzone con lei. «Non so perché non la voglia fare, mi dice “vedrai, vedrai”», glissa la cantante che, quando l’inviato le propone di provare con Gino Paoli, aggiunge: «Ma se non sta più in piedi! È sempre lì che dorme». Inoltre, Vanoni dà un consiglio alla collega Elodie («Usa il suo corpo benissimo, ma deve studiare di più per migliorare la sua voce») e commenta la vicenda Teocoli-Celentano («Adriano non esce più di casa, ha paura dei virus»). Metropolitanmagazine.it - Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Ornella Vanoni da anni aspetta che Marracash scriva una canzone con lei: ”Mi dice vedrai” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera alaValerio Staffelli consegna il primo, da duein attesa cheunacon lei.la, primoUfficio StampalaQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il primo, da duein attesa cheunacon lei. «Non so perché non la voglia fare, mi”», glissa la cantante che, quando l’inviato le propone di provare con Gino Paoli, aggiunge: «Ma se non sta più in piedi! È sempre lì che dorme». Inoltre,dà un consiglio alla collega Elodie («Usa il suo corpo benissimo, ma deve studiare di più per migliorare la sua voce») e commenta la vicenda Teocoli-Celentano («Adriano non esce più di casa, ha paura dei virus»).

Striscia la Notizia - Tapiro d’Oro a Ornella Vanoni per le sue dichiarazioni su Elodie - Marracash e Celentano - Nonostante l’uscita del nuovo album, Ornella Vanoni ha smentito l’ipotesi di un nuovo tour in giro per l’Italia. Tra le canzoni proposte in chiave moderna: Musica musica del 1981, Io so che ti amerò pubblicata in occasione dei 50 anni di carriera, Occhi negli occhi, e l’indimenticabile Io che amo solo te di Sergio Endrigo. (Dilei.it)

Striscia - Tapiro d’oro a Ornella Vanoni : «Celentano non esce per paura dei virus. La canzone con Marracash? Dice sempre “vedrai”» - Mi dice sempre: “Vedrai, vedrai…”». Non manca, infatti, la provocazione di Staffelli riguardo al fatto che secondo Vanoni Elodie sia brava ma usi eccessivamente il corpo. Quando Staffelli le chiede se abbia trovato una governante che le faccia «sigarette per farla dormire», arriva un’altra risposta tagliente: «Me le faccio io, faccio prima». (Open.online)