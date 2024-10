Ilrestodelcarlino.it - Spruzzano spray al peperoncino nei bagni, vari studenti intossicati al Barozzi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Modena, 21 ottobre 2024 – Momenti di paura questa mattina alla succursale dell'istitutoin via Rainusso, a Modena. Qualcuno ha spruzzatoalneidella scuola, ma la sostanza urticante si è presto diffusa tra i corridoi. Diversi i ragazzi rimasti. Sul posto due ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia per chiarire l’accaduto. Pochi giorni fa un fatto analogo era successo alla stazione delle corriere ai danni degli autisti che si trovavano nella saletta loro dedicata in attesa del cambio turno.