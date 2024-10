Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 21 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Quest’21, la nuova settimana comincia con una giornata soft in cui non mancheranno comunque alcuni spunti d’interesse anche in chiave Italia. Tennis ancora protagonista in attesa degli ultimidi spicco della stagione con il primo turno di quattro tornei, gli ATP 500 di Basilea e Vienna, il WTA 500 di Tokyo ed il WTA 250 di Guangzhou. Match d’esordio per tre giocatori azzurri: Matteo Arnaldi sfida a Basilea lo spagnolo Roberto Carballes Baena, mentre scendono in campo a Vienna Flavio Cobolli e Matteo Berrettini rispettivamente contro l’iberico Alejandro Davidovich Fokina e l’ungherese Marton Fucsovics. Il menù odierno prevede anche la giornata inaugurale degli Europei Under 23 di lotta olimpica a Tirana ed i posticipi di alcuni campionati nazionali di calcio, tra cui Verona-Monza in Serie A e Nottingham-Crystal Palace in Premier League.