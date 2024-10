Chiccheinformatiche.com - Spid, ora è necessario per entrare su molti siti: ecco quali

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’uso dellodiventa obbligatorio per accedere aweb, con l’obiettivo di proteggere i minori.le nuove regole che entreranno presto in vigore. Finora siamo abituati a utilizzare l’identità digitale (, CIE e CNS) per accedere aidella Pubblica Amministrazione, come l’Agenzia delle Entrate, ma presto questo sistema sarà esteso aaltri contenuti e piattaforme online.obbligatorio per alcune categorie di: le linee guida Agcom Nuove linee guida per l’accesso aiper adulti e giochi d’azzardo: presto saràlo. L’AGCOM, per attuare le misure del decreto Caivano, ha introdotto nuove regole per l’accesso aipotenzialmente rischiosi per i minori. Scopri cosa prevede il nuovo regolamento AGCOM, quando entrerà in vigore e come conformarsi alle nuove normative.