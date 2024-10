Sosta responsabilmente: dal 21 ottobre controlli mirati a Verona nella Zona a traffico limitato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua la campagna di sensibilizzazione denominata "Sosta responsabilmente" di Amt3, con cui l'azienda avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori. Nella settimana che va da lunedì 21 ottobre fino a domenica 27 ottobre, sarà particolarmente Veronasera.it - Sosta responsabilmente: dal 21 ottobre controlli mirati a Verona nella Zona a traffico limitato Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua la campagna di sensibilizzazione denominata "" di Amt3, con cui l'azienda avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori. Nella settimana che va da lunedì 21fino a domenica 27, sarà particolarmente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavori stradali da lunedì 14 ottobre : cambiano sosta e traffico - Fino a venerdì 18 ottobre comporteranno 24 ore su 24 il restringimento di via Madonna del Prato tra i civici 80 e 82 e il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione a San Zeno strada E dal civico 5 all’intersezione con la strada F in. Lavori da stradali da lunedì 14 ottobre. (Arezzonotizie.it)

Spazzamento della cenere - ecco dove non lasciare l'auto in sosta : date e orari fino al 12 ottobre - Riprende il piano straordinario di spazzamento meccanizzato della cenere vulcanica, realizzato da Gema Spa in collaborazione con il sindaco Enrico Trantino, l'assessore Massimo Pesce e la Direzione Ecologia del Comune di Catania. A causa della presenza di auto parcheggiate, spesso i mezzi non... (Cataniatoday.it)

Sporting Lisbona-Casa Pia (sabato 05 ottobre 2024 ore 21 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Ultima fatica prima della sosta - Come era prevedibile, la partita di Eindhoven non è stata facile per lo Sporting: i biancoverdi hanno sofferto le offensive del PSV, hanno sprecato tanto davanti ma sono stati anche graziati diverse volte dagli olandesi, hanno perso un giocatore importante come Diomande per infortunio ma poi nel finale hanno colto un gol molto importante con […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)