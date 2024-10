Situazione fiumi (lunedì 21 ottobre): soglia rossa per il Reno, ancora sorvegliato speciale (Di lunedì 21 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYAnche oggi i fiumi dell’Emilia-Romagna sono i sorvegliati speciali, in attesa che l’onda di piena defluisca completamente e raggiunga il mare.Piene in transito, soglia rossa per Po e RenoLe piene in transito sul Po e Reno, con Bolognatoday.it - Situazione fiumi (lunedì 21 ottobre): soglia rossa per il Reno, ancora sorvegliato speciale Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYAnche oggi idell’Emilia-Romagna sono i sorvegliati speciali, in attesa che l’onda di piena defluisca completamente e raggiunga il mare.Piene in transito,per Po eLe piene in transito sul Po e, con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Situazione fiumi (domenica 20 ottobre) : soglia rossa per il Reno - il Navile - il Savena e l'Idice - . Città allagata, evacuazioni in montagna e pianura. QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Dopo le piogge torrenziali della notte, è alto il livello dei fiumi nel Bolognese. . Sopra la soglia rossa, intorno alle 8 di mattina, sono il Samoggia, il Reno, il Navile e l’Idice. (Bolognatoday.it)

Preoccupano i fiumi del Bolognese : soglia rossa per il Reno - il Navile - il Savena e l'Idice - . QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Dopo le piogge torrenziali della notte, è alto il livello dei fiumi nel Bolognese. In particolare, il Samoggia, dopo aver toccato il picco. Sopra la soglia rossa, intorno alle 8 di mattina, sono il Samoggia, il Reno, il Navile e l’Idice. (Bolognatoday.it)

Crescono i livelli dei fiumi - sopra soglia 'arancione'. Chiuso ponte di Navicello vecchio - Nelle prossime ore l’intero territorio regionale continuerà ad essere interessato da precipitazioni irregolari tra deboli e temporaneamente moderate e a carattere di rovescio. Per questo la Protezione Civile ha diramato un'allerta di colore "arancione" relativa ai corsi d'acqua Le piene di... (Modenatoday.it)