Simone morto nell’alluvione la disperazione del fratello | Come farò a vivere…

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È un dramma che lascia senza parole quello che ha colpito la famiglia Farinelli a Pianoro, in provincia di Bologna. La furia della piena del Rio Caurinziano ha travolto l’auto su cui viaggiavano due fratelli,e Andrea, portando via la vita del più giovane,, di soli 20 anni. “a vivere sapendo di non essere riuscito a salvarlo?“, si chiede con dolore Andrea, ilmaggiore, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Era lui alla guida della Yaris che sabato sera, 19 ottobre, è stata colpita dall’improvvisa ondata d’acqua in località Botteghino di Zocca. Andrea, in un gesto di, è riuscito a uscire dal veicolo e ha tentato di salvare, che però era rimasto incastrato nell’abitacolo. «L’ho tenuto fino a che ho potuto, ma a un certo punto ho perso la presa. Non l’ho più sentito».