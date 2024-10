Udinetoday.it - Si scontrano due auto e una moto, centauro in ospedale

Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Incidente a Porpetto, in corrispondenza di un incrocio tra la strada provinciale 71 e la 80. Lo scontro, tra unacicletta e duemobili, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 20 ottobre, intorno alle 15. Un 33enne, in sella a una Suzuki 1000, stava per immettersi sulla provinciale 71