Romatoday.it - Serena Rossi, l'emozionante esibizione a sorpresa alla première de "Il treno dei bambini"

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre è stata la giornata de "IldeiFesta del Cinema di Roma. Il film di Cristina Comencini ha emozionato raccontando una pagina di storia che in molti avevano dimenticato o mai conosciuto. Le emozioni non sono state solo quelle sul grande schermo, però, per il