Selvaggia Roma è finalmente mamma di Luce

(Di lunedì 21 ottobre 2024)diventatadi; ad annunciarlo è il compagno dell’influencer, il calciatore Luca Teti, in alcune storie pubblicate su Instagram. Fonte: instagram @lucateti9Come si apprende, la ex partecipante di Temptation Island ha dato allala sua bambina con un parto cesareo, dopo l’induzione e dopo aver cercato fino all’ultimo di procedere con un parto naturale. Alla fine, la piccolaè nata alle 19:52, dopo 14 ore di travaglio. Nel 2022aveva perso un’altra bambina, Mia, a causa di un virus contratto in gravidanza, mentre era al quinto mese; un dolore che la donna ha definito “disumano”. All’inizio del 2024, invece, la notizia della nuova gravidanza, conclusasi, a 41 settimane, con il cesareo.