Ferraratoday.it - Sella Cento, ormai la vittoria è diventata un tabù: ko anche contro Torino

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), quasi un mese senza. Il successo, per la squadra centese, rimane infatti un. Dallo scorso 29 settembre non si registrano sorrisi sui volti dei giocatori della Benedetto e la sfida dinon inverte la rotta, con la sconfitta che arriva tra le mura amiche per 67-74