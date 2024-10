SE MI LASCI NON VALE: IL REALITY DI BARBARESCHI PARTE CON UN DRAMMATICO CONFRONTO (Di lunedì 21 ottobre 2024) È tutto pronto per l’inizio di “Se mi LASCI non VALE”, il nuovo programma condotto e narrato da Luca BARBARESCHI, in onda a partire da lunedì 21 ottobre in prima serata su Rai2. Gli abiti, le luci, la location, tutto evoca un’atmosfera di festa finale. Si scoprirà però presto che questa prima puntata inizia dalla fine. Siamo nell’intro della puntata conclusiva, la 5ª, e Luca BARBARESCHI è infatti nel giardino della villa con le sei donne in attesa dell’ingresso dei compagni per capire quali siano le decisioni prese da ciascuna coppia al termine di questo intenso periodo di convivenza: continuare nella loro storia d’amore o LASCIarsi per sempre. Sembra davvero tutto pronto per la scelta finale quando BARBARESCHI annuncia che l’avventura delle sei coppie è iniziata un mese e mezzo prima e, con un rewind, lo spettatore si ritrova al giorno 1, quando tutto è cominciato. Bubinoblog - SE MI LASCI NON VALE: IL REALITY DI BARBARESCHI PARTE CON UN DRAMMATICO CONFRONTO Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di lunedì 21 ottobre 2024) È tutto pronto per l’inizio di “Se minon”, il nuovo programma condotto e narrato da Luca, in onda a partire da lunedì 21 ottobre in prima serata su Rai2. Gli abiti, le luci, la location, tutto evoca un’atmosfera di festa finale. Si scoprirà però presto che questa prima puntata inizia dalla fine. Siamo nell’intro della puntata conclusiva, la 5ª, e Lucaè infatti nel giardino della villa con le sei donne in attesa dell’ingresso dei compagni per capire quali siano le decisioni prese da ciascuna coppia al termine di questo intenso periodo di convivenza: continuare nella loro storia d’amore oarsi per sempre. Sembra davvero tutto pronto per la scelta finale quandoannuncia che l’avventura delle sei coppie è iniziata un mese e mezzo prima e, con un rewind, lo spettatore si ritrova al giorno 1, quando tutto è cominciato.

Ascolti TV - Se Mi Lasci Non Vale flop : Barbareschi come Ultima Fermata - A differenza del docu-reality delle tentazioni, Se Mi Lasci Non Vale presenta alcune varianti simili più a Ultima Fermata. Flop di ascolti TV per Se Mi Lasci Non Vale su Rai2. Le coppie non vengono separate, ma rimangono insieme in una villa, dove possono anche interagire con le altre coppie. Un vero e proprio flop, che evidenzia come il programma, pur cercando di distinguersi da altre ... (Tvpertutti.it)

Se mi lasci non vale : il nuovo docureality di Rai 2 con Luca Barbareschi - Insieme sono spumeggianti. È deciso e determinato. La loro reale identità verrà svelata agli altri soltanto alla fine. Comunicano con vivacità, mantenendo la conversazione su toni alti ma mai aggressivi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. È una libera professionista realizzata. Alessandro, 31 anni, Udine. (Tpi.it)

