Foggiatoday.it - Scarse piogge sulle fonti, AQP riduce la pressione su tutta la rete per affrontare la crisi idrica

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Acquedotto Pugliese mette in campo nuove misure per "la perdurante siccità che sta causando disservizi in vaste aree del Sud Italia e minaccia sempre più la disponibilitàanche in Puglia".Nonostante la tecnologia messa in campo negli ultimi anni e le azioni di risparmio