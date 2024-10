Quotidiano.net - Salvini e l'epoca delle passioni tristi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 – Poteva diventare la nostra Capitol Hill, la manifestazione leghista convocata per venerdì scorso a Palermo, dove Matteoè impegnato nel processo Open Arms a suo carico. Per fortuna non è stato così.