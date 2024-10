Panorama.it - Salviamo libri, seminiamo biblioteche

(Di lunedì 21 ottobre 2024) «Devi vederla». Che cosa? «La biblioteca». Girare l’Italia per presentare iè sempre l’occasione per scoprire qualcosa che non si conosce. Ogni remoto luogo d’Italia sa riservare incredibili sorprese. Quel giorno d’estate, per esempio, nel caldo asfissiante di Monopoli, in provincia di Bari, mi trascinarono nella loro nuova biblioteca. Non capivo perché ne fossero così entusiasti fino a quando non ci entrai. Rimasi a bocca aperta. Avevano trasformato un vecchio palazzo affacciato sul porto (già caserma, poi mercato ittico) in un luogo confortevole e luminoso, tocchi di colore, spazi internet, wi-fi ovunque, stanze per la musica, luoghi di relax, terrazza aperta a tutti con vista sul mare e sul centro storico. C’era anche un punto di ristoro con le specialità pugliesi, che sarebbe stato perfetto se non l’avessero chiamato «Food Lab».