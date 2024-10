Fanpage.it - Salgono in auto di ritorno dalla spiaggia, 5 ragazzi si schiantano a Bari: morto un 18enne, altri 4 feriti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dida una serata in, 5sono rimasti coinvolti in un gravissimo incidente avvenuto a. In 4 sono rimasti gravementementre unè stato ricoverato in ospedale ma è deceduto poco dopo il suo ingresso in reparto.