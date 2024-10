Ilgiornaleditalia.it - Sabalenka si riprende il trono Wta, Paolini sempre sesta

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La bielorussa ha scavalcato in classifica Iga Swiatek e adesso è prima ROMA - La vittoria di pochi giorni fa al "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, riconsegna a Arynaildel ranking Wta. La bielorussa ha scavalcato in classifica Iga Swiatek, assente in Cina per "mo