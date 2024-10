Cataniatoday.it - Rubavano le borse alle cassiere dei negozi dopo averle distratte, tre catanesi denunciati

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) I carabinieri hanno denunciato per furto tre, un uomo di 42 anni e due donne di 29 e 40 anni. Il trio, già notoforze dell’ordine per aver commesso reati contro il patrimonio, aveva scelto come vittima la proprietaria, 63enne, di uno di via Messina. I ladruncoli, come emerso