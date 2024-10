Rozzano, gli amici di Manuel al funerale: "Un ragazzo speciale, buono e onesto" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alla chiesa evangelica Veritas di Rozzano si sono celebrate le esequie di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso da Daniele Rezza la notte tra il 10 e l'11 ottobre. Gli ex compagni e insegnanti di scuola lo hanno ricordato con una lettera, per poi far volare palloncini bianchi e azzurri in suo onore: "Come possiamo rassegnarci all'idea che tu non ci sia più?" Tg24.sky.it - Rozzano, gli amici di Manuel al funerale: "Un ragazzo speciale, buono e onesto" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alla chiesa evangelica Veritas disi sono celebrate le esequie diMastrapasqua, il 31enne ucciso da Daniele Rezza la notte tra il 10 e l'11 ottobre. Gli ex compagni e insegnanti di scuola lo hanno ricordato con una lettera, per poi far volare palloncini bianchi e azzurri in suo onore: "Come possiamo rassegnarci all'idea che tu non ci sia più?"

Omicidio di Rozzano : in centinaia per l'ultimo saluto a Manuel - AGI - Lutto cittadino a Rozzano con le bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali nel giorno dei funerali di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie la notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre da Davide Rezza, che ha confessato il delitto.  Nel provvedimento del fermo dell'aggressore c'è la ricostruzione dell'omicidio: "Rezza ha confessato l'accaduto e in particolare, ha ... (Agi.it)

Omicidio Rozzano : in centinaia per l'ultimo saluto a Manuel - "Ciao Manu": centinaia di persone hanno salutato il giovane di 31 anni nella Chiesa Evangelica Veritas accompagnando la bara sul sagrato col lancio di palloncini bianchi e blu in cielo. Non ricevendo risposta gli strappava le cuffie che la vittima portava al collo. AGI - Lutto cittadino a Rozzano con le bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali nel giorno dei funerali di Manuel Mastrapasqua, ... (Agi.it)

Manuel - ucciso per un paio di cuffie : i funerali a Rozzano - Si sono svolti a Rozzano, presso la Chiesa evangelica Veritas, i funerali di Manuel Mastrapasqua, 32 anni, ucciso a coltellate mentre rincasava dopo il lavoro da Daniele Rezza, 19 anni, che voleva rapinarlo delle cuffie bluetooth da pochi euro. La cerimonia è stata condotta dal pastore Keith... (Milanotoday.it)